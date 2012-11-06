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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 14:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆疲弱不振但仍有日本买盘

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* 美元/日圆跌至79.97,引发日本下档买盘

* 79.95下方有停止单,但仍与绵延向下的买盘交错

* 多头似乎正在降低持仓,受选择性的交叉卖盘推助

* 80.70、80.85及81.00上方仍有买盘 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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