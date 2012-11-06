〔日本债市〕公债价格小涨,美国大选及希腊议会表决前气氛审慎

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京11月6日电---日本指标公债价格周二小幅上涨,在美国总统大选和本周希腊议会就进一步撙节举措表决前,投资者态度审慎. 10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC跌0.5个基点至0.760%,接近上个月的低点0.755%. 10年期公债期约2JGBv1上升12个跳动点至144.30的一周高位,且高于目前位在144.19的五日移动均线切入位. 成交相对偏淡,共20,817口合约成交,低于上周均量27,336口,但比周一的四个月低点11,992口多了近一倍.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。