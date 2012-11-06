〔日本债市〕公债价格小涨,美国大选及希腊议会表决前气氛审慎

路透东京11月6日电---日本指标公债价格周二小幅上涨,在美国总统大选和本周希腊议会就进一步撙节举措表决前,投资者态度审慎. 10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC跌0.5个基点至0.760%,接近上个月的低点0.755%. 10年期公债期约2JGBv1上升12个跳动点至144.30的一周高位,且高于目前位在144.19的五日移动均线切入位. 成交相对偏淡,共20,817口合约成交,低于上周均量27,336口,但比周一的四个月低点11,992口多了近一倍.