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债券 | 2012年 11月 6日 星期二 15:11 BJT

〔西班牙经济〕欧盟执委会对西班牙GDP的预估比政府更黯淡--El Pais

路透马德里11月6日电---报纸El Pais周二报导,欧盟执委会将预测西班牙2013年国内生产总值(GDP)下滑1.5%,比西班牙政府预估的萎缩0.5%要恶化许多.

报导援引周三才会正式公布的草案预测值表示,执委会预估西班牙今年经济将下滑1.6%,2014年成长0.5%.

西班牙政府则预估2012年GDP将下滑1.5%,2014年将成长1.2%.

执委会对西班牙的预算赤字有更负面的预测,其预估2012年赤字将相当于GDP的8%,2013年为6%,2014年则为5.8%.

西班牙预估2012年公共赤字相当于GDP的7.3%,明后年分别为4.5%和2.8%.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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