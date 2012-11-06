《全球主要国家债券发行预告》--11月6日-11月13日

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透11月6日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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11/6 1630 美国 四周期国库券
11/6 1800 美国 三年期公债
11/6 英国 传统公债
11/6 加拿大 89亿加元 2013年2月14日到期的98天期国库券
11/6 加拿大 33亿加元 2013年4月25日到期的168天期国库券
11/6 加拿大 33亿加元 2013年10月24日到期的350天期国库券
11/7 1800 美国 10年期公债
11/7 加拿大 五年期公债
11/7 0700 德国 40亿欧元 票息0.50%、2017年10月13日到期的债券
11/8 西班牙 政府公债
11/8 1800 美国 30年期公债
11/12 0700 德国 40亿欧元 2013年5月15日到期的六个月期国库券
11/13 意大利 2013年11月14日到期的364天期国库券
11/13 1630 美国 13周和26周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 张若琪; 审校 艾茂林
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。