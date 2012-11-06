〔台湾债市〕101/9殖利率创近两周收盘高位,美国大选前短多获利出场

路透台北11月6日电---台湾10年券101/9殖利率周二走扬,收创近两周收盘高位.交易员认为,美国总统大选结果出炉前夕,短多获利了结出场,静待选后重新布局.

交易商表示,年底将近,市场风险偏好度降低且出现部份实现获利的卖盘,加上盘中澳洲央行宣布维持利率不变,未如部份市场人士的降息预期,触发101/9殖利率升破此波起跌点的1.136%,随即涌出短多获利了结卖压,但因为市场资金浮滥,殖利率要反转恐不容易,毕竟在1.14%上方便有零星买盘进场,料明天主要交投区间看在1.13-1.15%.

今天101/9殖利率收在近两周收盘高位,前波高位落在10月25日的1.1432%.

"选前先获利出场,选后再重新布局."一大型银行交易员说.

另有证券交易员分析称,这次美国总统大选若由民主党候选人奥巴马连任成功,那美债将回归基本面;若是共和党候选人罗姆尼赢得大选,将利于股市、不利于债市,短线美债恐将略为震荡.

针对昨天银行间隔夜拆款利率走跌,外银交易员认为,台债殖利率已近历史低档,且公债RP利率仅向区间低位靠拢,并无明显降幅,所以对目前台债影响不大.但有台资银行交易员称,"不是不反应,只是反映的时机未到!"

澳洲央行周二宣布维持利率在3.25%不变,并称国内通胀略高于预期,加上全球经济改善,意味着当前货币政策适宜.许多分析师原本预期澳洲央行本周会放宽货币政策,但市场认为降息的机率低于50%.[ID:nSB2086545]

美国公债周一上涨,因投资人担忧周二美国总统大选,且希腊民众对尚未获得批准的新一轮撙节计划爆发的罢工和示威活动令该国获得更多金援的前景蒙尘.指标10年期公债US10YT=RR价格上升10/32,收益率(殖利率)从周五尾盘的1.72%降至1.684%.收益率处于近期交投区间的中部,但接近介于1.38%至2.38%的一年交投区间的低端,前者为纪录低位.[US/NCN]

周一银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.384%,上日在0.388%.当日区间在0.295-0.500%,同于上日.[ID:nSB2085065]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.73 1.1403 1.1313-1.1414 208.00

5 101/6 A01106=TWO +0.75 0.8870 0.8788-0.8870 11.50

台湾股市周二加权股价指数.TWII收涨0.71%至7,236.68点,证券交易主管表示,近期台股表现没有太大起色,顶多只是技术性反弹,除非台股急跌破一个重要关卡,否则对台债影响有限.

"目前台股虽还是弱,但处于休养生息的状况,7,000点可望守住."一大型证券交易员说.

此外,30年期公债101/8R从上周五展开发行前交易,将于20日公开标售,交易员表示,市场预期资金浮滥不利于利率标在高位,而今年8月同年期券101/8得标利率为1.738%,仍创下该年期券标售以来的历史新低纪录.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5850

10 101/9 A01109=TWO 1.1403

5 101/6 A01106=TWO 0.8870

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)