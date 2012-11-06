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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 15:42 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元微升,受韩股涨势及澳洲央行决议支撑

路透首尔11月6日电---韩国韩元兑美元KRW=周二微幅上扬,受韩股涨势推升,但韩元仍陷于狭幅区间,投资人等待美国总统大选结果揭晓.

韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,090.7,周一收报1,091.2.

澳洲央行周二决定维持指标利率于3.25%不变后,澳元兑美元AUD=D4跳涨0.005美元,亦协助推升韩元.

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