〔台湾央行〕共发行212亿台币存单,发行余额增82亿

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透台北11月6日电---台湾央行周二公布,今日共发行212亿台币存单,若相较存单到期金额130亿,存单发行余额增82亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 143
91天期 0.93 49
182天期 1.05 20
央行上日共发行4,735亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,395亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为负143亿台币;累计超额准备为85亿台币,加计前期1%的超额准备为990亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
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