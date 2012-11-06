〔表格〕德国9月工业订单较前月下滑3.3%,跌幅大于市场预估

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透11月6日电---德国经济部周二公布的数据显示,德国9月工业订单较前月下滑3.3%,路透预估为下滑0.5%.
以下为详细数据(经季节调整):
12年9月 12年8月
较前月(%) -3.3 -0.8
指数(2005年为基期) 105.4 109.0 (完)
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--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。