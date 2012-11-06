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货币新闻 | 2012年 11月 6日 星期二 19:10 BJT

〔表格〕德国9月工业订单较前月下滑3.3%,跌幅大于市场预估

路透11月6日电---德国经济部周二公布的数据显示,德国9月工业订单较前月下滑3.3%,路透预估为下滑0.5%.

以下为详细数据(经季节调整):

12年9月 12年8月

较前月(%) -3.3 -0.8

指数(2005年为基期) 105.4 109.0 (完)

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--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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