〔台湾货币市场〕银行旬初负数操作积极,短率向区间底部靠拢(更新版)

(新增拆款及超额准备数字)

* 负数操作积极,资金供给大于需求

* 公债RP利率微跌1个基点

记者 董永年

路透台北11月6日电---台湾银行间短率周二继续向区间底部靠拢.旬初各家金融机构努力冲刺负数,在供给大于需求状况下,令隔拆利率在区间低档盘整,惟短期应不至于跌破0.383%的前波低点.

交易人士表示,今日拆款市场感觉更加冷清,由于同业间"能负就负",拆入需求相对变少.不过值得留意的是,本周央行存单到期量相对较少,周五更只有179亿台币,最好还是留意负数缺口莫开太大,以免回补不及.

"钱多到很难消化,缺钱的才是老大."一大型公营银行交易员称.

另一公营银行交易员则表示,修正后周一超额准备为负143亿台币,这显示大家都尽量努力拆出资金.虽然感觉供过于求,但隔拆利率底部应该就在0.384%,要跌破9月28日的0.383%关卡,可能还要一些时间.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日在0.384%.今日区间在0.295-0.500%,同于上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.51%,同于上日.

**发票量少**

短票方面,票券商表示,由于台股表现欠佳,市场资金需求降低,今天发票量比较少些,期初市场资金充沛,令短票利率持续在低档打底.

部分银行指出,由于银行待消化资金多,但短票券源仍少,利率成交在低档比重增加,后续要看资金水位的状况.

"目前主要交投利率已属合理."一大型金融机构主管说.

一个月短票成交利率区间看在0.78-0.80%,但主要交投落在0.79%附近,少数成交在0.78%.

台湾中油110天期无担保商业本票60亿台币今日公开标售,得标利率在0.905-0.908%.票券商表示,得标利率低于市场预期,甚至较上周120天免保商业本票利率再下滑1个基点.

台湾央行周二公布,今日共发行212亿台币存单,若相较存单到期金额130亿,存单发行余额增82亿.[TW/MMTCN]本周余日央行存单到期分别是周三1,935.40亿、周四1,119亿、周五179亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为负50亿台币;累计超额准备为35亿台币,加计前期1%的超额准备为940亿台币.

**公债RP利率微跌**

台湾公债10天期附买回(RP)利率略向区间低位靠拢.向来为市场指标利率的银行间隔夜拆款利率昨日出现下滑,市场预期利率将走低,令RP市场利率区间低位成交比重增加.

交易商指出,目前央行大致维持存单未到期余额在6.6兆(万亿)的资金水位,央行维持适度宽松的基调不变,加上月初市场资金明显宽裕、11月欠缺交割因子,银行及投信皆积极承作公司债及公债RP,尤其是银行端更加积极,客户端对于RP市场区间低位的利率接受度提高,11月RP利率可望在低档持平趋跌.

"昨天隔拆利率下滑,市场预期利率将越来越低,长天期RP承作需求增温."一大型票商交易员说.

一证券商交易员表示,隔拆利率为市场指标利率,昨天隔拆利率走跌,显示银行资金浮滥及央行宽松政策底定,加以11月缺乏交割紧缩因子,令11月RP市场利率持平趋跌的趋势确立.

周二证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,略为较上日下滑;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,少数成交在0.82%,同于上日.(完)