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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 19:16 BJT

〔中国金属〕当局很快将恢复收储基本金属--消息人士

路透香港11月6日电---行业消息人士周二表示,中国预料很快将恢复部分基本金属收储,包括铜、铝,向饱受需求疲弱之苦的国内冶炼商买进金属.

"国家发展和改革委员会很快将会收储,"一名直接知悉计画的发改委相关消息人士称.

这项措施将恢复国储局在2008/09年金融危机之后的国家收储方案.

数名行业消息人士指出,一旦恢复收储,国储局可能买进约40万吨的原铝,16.5万吨精炼铜.由于事涉敏感,消息人士拒绝具名.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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