〔中国金属〕当局很快将恢复收储基本金属--消息人士

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港11月6日电---行业消息人士周二表示,中国预料很快将恢复部分基本金属收储,包括铜、铝,向饱受需求疲弱之苦的国内冶炼商买进金属.
"国家发展和改革委员会很快将会收储,"一名直接知悉计画的发改委相关消息人士称.
这项措施将恢复国储局在2008/09年金融危机之后的国家收储方案.
数名行业消息人士指出,一旦恢复收储,国储局可能买进约40万吨的原铝,16.5万吨精炼铜.由于事涉敏感,消息人士拒绝具名.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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