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债券 | 2012年 11月 6日 星期二 19:22 BJT

〔欧洲金融〕法国将上调增值税,协助支应企业税赋减免计画

路透巴黎11月6日电---法国政府周二表示,将透过提高销售税增加100亿欧元收入,并在公共支出削减相同金额,以筹集200亿欧元(256亿美元),为那些将就业岗位留在法国的企业提供税赋减免.

该措施是社会党政府对于一项法国竞争力低落检讨报告的回应.这项检讨报告由企业家Louis Gallois负责,呼吁政府大举降低薪酬税.

根据政府向媒体公布的细节,销售增值税小幅调升,包括主要税率由19.6%上调至20%,将从2014年1月1日起生效,而税赋减免将从明年起实施.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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