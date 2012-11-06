欧洲已公布经济指标--2012/11/6

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +1.0-p -0.4-f 持平-p
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-f 持平 +0.2-f
意大利 第二季 -0.8-f -0.8-f -2.6-f
消费者物价指数(CPI):
英国 9月 +0.4 +0.5 +2.2
德国 10月 持平-P 持平-f +2.0-P
法国(HICP) 9月 -0.3 +0.7 +2.2
意大利(HICP) 10月 +0.3-p +2.1-f +2.8-p
生产者物价指数(PPI):
英国 9月 +0.5 +0.5-r +2.5
德国 9月 +0.3 +0.5-r +1.7
法国 9月 +0.3 +1.3 +2.9
意大利 9月 -0.1 +0.8-r +2.6
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 9月 4.8-@-p 4.8-@-f
德国 9月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 9月 10.8-@ 10.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 蔡美珍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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