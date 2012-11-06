〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一个月低点,受美大选前不确定性影响

路透新加坡11月6日电---马来西亚棕榈油期货周二跌至近一个月低点,为连续第三个交易日下滑,因库存升高的忧虑以及美国大选前的不确定性打压棕榈油价格.

周二路透调查显示,马来西亚10月棕榈油库存可能升至267万吨,超越前月的纪录高点248万吨.

马来西亚棕榈油局(MPOB)将在下周一公布10月库存数据.

"大家都在观望MPOB的数据,库存料将达到270万吨,市场做出了不佳的反应,"马来西亚TA Securities的分析师James Ratnam称.

指标1月棕榈油期货FCPOc3下跌1.6%,收报每吨2,372马币(775美元),盘中低见2,370马币,为10月8日以来最低.

总成交量为34,020口,高于平常25,000口的成交量.(完)