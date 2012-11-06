〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一个月低点,受美大选前不确定性影响

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新加坡11月6日电---马来西亚棕榈油期货周二跌至近一个月低点,为连续第三个交易日下滑,因库存升高的忧虑以及美国大选前的不确定性打压棕榈油价格.
周二路透调查显示,马来西亚10月棕榈油库存可能升至267万吨,超越前月的纪录高点248万吨.
马来西亚棕榈油局(MPOB)将在下周一公布10月库存数据.
"大家都在观望MPOB的数据,库存料将达到270万吨,市场做出了不佳的反应,"马来西亚TA Securities的分析师James Ratnam称.
指标1月棕榈油期货FCPOc3下跌1.6%,收报每吨2,372马币(775美元),盘中低见2,370马币,为10月8日以来最低.
总成交量为34,020口,高于平常25,000口的成交量.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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