〔国际油市〕石脑油溢价维持高位,受需求强劲支撑

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新加坡11月6日电---亚洲石脑油价格周二回升至两日高位每吨944美元,上日曾跌至一个半月低点.
因需求强劲,跨月溢价亦小升至两日高点每吨19美元.
供给短缺的交易商继续支付高溢价,以取得印度的现货船货.
Essar Oil向三菱商事卖出35,000吨石脑油,11月30日至12月4日由Vadinar装船,离岸价(FOB)较中东报价每吨升水46-49美元.
"亚洲需求基本上很强劲,"一北亚交易商称,他并指出韩国裂解厂多数产能满载,轻易弥补日本需求偏低的部分.
"此外,由于高价缘故,替代性的液化石油气(LPG)取得管道有限,"他称.
亚洲汽油裂解价差涨23%,达到每桶6.25美元,因美国风灾扰乱供给后,预期美国将向北亚寻求供给.
但交易商表示,这些预期将会消退,因为美国必须向亚洲购买船货以弥补缺口的可能性愈来愈低.
"美国出现争相购买,但整体需求并未较高,"新加坡一交易商称.
印度Essar Oil招售一批55,000吨92辛烷汽油船货,12月1-5日由Vadinar装船,预定周三确定招标结果.
台湾中油亦求售一批12月船货.中油从9月到11月都未求售任何现货船货.
BP向Trafigura出售一批95辛烷汽油船货,11月26-30日装船,每桶115.50美元.
道达尔向中国石油出售一批92辛烷汽油船货,11月21-25日装船,每桶113.60美元.
壳牌石油向Mabanaft买进一批1月上半月石脑油船货,每吨935美元.
维多向嘉能可买进一批1月上半月石脑油船货,每吨934美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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