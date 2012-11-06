〔国际油市〕石脑油溢价维持高位,受需求强劲支撑

路透新加坡11月6日电---亚洲石脑油价格周二回升至两日高位每吨944美元,上日曾跌至一个半月低点.

因需求强劲,跨月溢价亦小升至两日高点每吨19美元.

供给短缺的交易商继续支付高溢价,以取得印度的现货船货.

Essar Oil向三菱商事卖出35,000吨石脑油,11月30日至12月4日由Vadinar装船,离岸价(FOB)较中东报价每吨升水46-49美元.

"亚洲需求基本上很强劲,"一北亚交易商称,他并指出韩国裂解厂多数产能满载,轻易弥补日本需求偏低的部分.

"此外,由于高价缘故,替代性的液化石油气(LPG)取得管道有限,"他称.

亚洲汽油裂解价差涨23%,达到每桶6.25美元,因美国风灾扰乱供给后,预期美国将向北亚寻求供给.

但交易商表示,这些预期将会消退,因为美国必须向亚洲购买船货以弥补缺口的可能性愈来愈低.

"美国出现争相购买,但整体需求并未较高,"新加坡一交易商称.

印度Essar Oil招售一批55,000吨92辛烷汽油船货,12月1-5日由Vadinar装船,预定周三确定招标结果.

台湾中油亦求售一批12月船货.中油从9月到11月都未求售任何现货船货.

BP向Trafigura出售一批95辛烷汽油船货,11月26-30日装船,每桶115.50美元.

道达尔向中国石油出售一批92辛烷汽油船货,11月21-25日装船,每桶113.60美元.

壳牌石油向Mabanaft买进一批1月上半月石脑油船货,每吨935美元.

维多向嘉能可买进一批1月上半月石脑油船货,每吨934美元.(完)