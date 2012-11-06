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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 20:23 BJT

〔亚洲橡胶〕11月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月6日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 237.0 16 238.0 2

* 12月 237.7 26 238.4 8

* 1月 241.3 94 241.7 21

* 2月 243.0 161 244.0 21

* 3月 244.9 1086 246.1 413

* 4月 246.6 4602 247.6 1298

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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