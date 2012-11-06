〔亚洲橡胶〕11月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透11月6日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 11月 237.0 16 238.0 2
* 12月 237.7 26 238.4 8
* 1月 241.3 94 241.7 21
* 2月 243.0 161 244.0 21
* 3月 244.9 1086 246.1 413
* 4月 246.6 4602 247.6 1298
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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