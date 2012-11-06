〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月跨月正价差扩大,因需求疲软

路透新加坡11月6日电---亚洲燃料油市场周二进一步走弱,11月/12月跨月价差扩大,连续第四天改写逾两年高位,因需求憧憬日益黯淡.

根据路透资料,亚洲收盘时,11月/12月价差扩大0.87美元,达到正价差每吨3.50美元,为10月18日以来最大.

亚洲11月料有约470万吨西方燃料油到货,交易商认为,基于当前需求不振,此一规模相当大.

中国炼厂原料市场被视为消化这些船货的变动因素,但C1 Energy一份报告指出,中国国内的柴油及汽油需求不高,燃料油的买气可能受限.

虽然对12月装船船货的询问增温,但交易商担心这个需求是否足以提供支撑.

韩国决定关闭两座核电厂,亦不太可能对燃料油市场造成影响,因韩国政府正在呼吁冬季节能.

路透数据显示,12月燃料油裂解价差扩大0.73美元,较迪拜原油每桶贴水10.07美元,为一周来最低.(完)