〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月跨月正价差扩大,因需求疲软

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新加坡11月6日电---亚洲燃料油市场周二进一步走弱,11月/12月跨月价差扩大,连续第四天改写逾两年高位,因需求憧憬日益黯淡.
根据路透资料,亚洲收盘时,11月/12月价差扩大0.87美元,达到正价差每吨3.50美元,为10月18日以来最大.
亚洲11月料有约470万吨西方燃料油到货,交易商认为,基于当前需求不振,此一规模相当大.
中国炼厂原料市场被视为消化这些船货的变动因素,但C1 Energy一份报告指出,中国国内的柴油及汽油需求不高,燃料油的买气可能受限.
虽然对12月装船船货的询问增温,但交易商担心这个需求是否足以提供支撑.
韩国决定关闭两座核电厂,亦不太可能对燃料油市场造成影响,因韩国政府正在呼吁冬季节能.
路透数据显示,12月燃料油裂解价差扩大0.73美元,较迪拜原油每桶贴水10.07美元,为一周来最低.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。