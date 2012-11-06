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市场报道 | 2012年 11月 6日 星期二 20:53 BJT

〔表格〕11月3日止当周美国连锁店销售较前周下滑0.2%--ICSC/高盛

路透11月6日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,11月3日止当周美国连锁店销售较前周下滑0.2%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

11月 3日 528.4 1.4 -0.2

10月27日 529.7 2.7 0.5

10月20日 527.0 2.9 -0.7

10月13日 530.8 2.7 0.0

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--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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