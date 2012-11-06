〔表格〕11月3日止当周美国连锁店销售较前周下滑0.2%--ICSC/高盛

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透11月6日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,11月3日止当周美国连锁店销售较前周下滑0.2%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
11月 3日 528.4 1.4 -0.2
10月27日 529.7 2.7 0.5
10月20日 527.0 2.9 -0.7
10月13日 530.8 2.7 0.0
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--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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