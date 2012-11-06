〔国际油市〕亚洲柴油及航煤裂解价差下滑,因市场涌入更多供给

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新加坡11月6日电---亚洲柴油及航煤裂解价差周二下滑,行业消息人士指出,因更多供应涌入市场,而在经济气氛趋弱之下,需求尚未回温.
路透数据显示,12月柴油裂解价差下滑0.32美元至每桶较迪拜原油溢价17.90美元,航煤裂解价差减少0.24美元,至每桶18.88美元.
交易商称,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)求售12月柴油及航煤船货,但取消稍早求售的1月及2月船货.
一名行业消息人士表示,取消1月及2月船货可能是因为MRPL预期中质馏分油价格可能走强.
"或许他们预期随着韩国关闭核子反应炉,市场将走高,"消息人士称.韩国关闭两座核电站近两个月,进行非定期维修.
一行业消息人士称,越南Saigon Petro买进10,000吨含硫0.25%柴油,并代Thalexim买进6,000-7,000吨500ppm含硫柴油,较新加坡报价每桶溢价约0.40美元.
台湾台塑石化成为第一家采用新指标柴油品级定价、展开2013年柴油及航煤供应合约谈判的北亚炼厂业者.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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