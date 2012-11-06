〔国际油市〕亚洲柴油及航煤裂解价差下滑,因市场涌入更多供给

路透新加坡11月6日电---亚洲柴油及航煤裂解价差周二下滑,行业消息人士指出,因更多供应涌入市场,而在经济气氛趋弱之下,需求尚未回温.

路透数据显示,12月柴油裂解价差下滑0.32美元至每桶较迪拜原油溢价17.90美元,航煤裂解价差减少0.24美元,至每桶18.88美元.

交易商称,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)求售12月柴油及航煤船货,但取消稍早求售的1月及2月船货.

一名行业消息人士表示,取消1月及2月船货可能是因为MRPL预期中质馏分油价格可能走强.

"或许他们预期随着韩国关闭核子反应炉,市场将走高,"消息人士称.韩国关闭两座核电站近两个月,进行非定期维修.

一行业消息人士称,越南Saigon Petro买进10,000吨含硫0.25%柴油,并代Thalexim买进6,000-7,000吨500ppm含硫柴油,较新加坡报价每桶溢价约0.40美元.

台湾台塑石化成为第一家采用新指标柴油品级定价、展开2013年柴油及航煤供应合约谈判的北亚炼厂业者.(完)