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市场报道 | 2012年 11月 6日 星期二 22:04 BJT

〔美国数据〕11月3日止当周连锁店销售较上年同期增长0.8%--Redbook

路透纽约11月6日电---Redbook Research周二公布的报告显示,11月3日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长0.8%.

2012年11月截至目前为止连锁店销售较上年同期增长0.8%,较前月下滑0.6%.(完)

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--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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