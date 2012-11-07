《台湾报摘》--工商时报11月7日

* 头版头条:

--中共十八大明日召开,北京消息人士指出,为展现大陆协助台湾切入人民币市场的善意,中国人民银行将在十八大期间,宣布授权担任两岸货币清算的大陆清算行,确定由中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行出线.

* 其他:

--台湾经济研究院昨日首度公布制造业景气灯号的"季度预测",提出2013年四个季度的预测结果,台经院副院长龚明鑫指出,2013年第二季起全球不确定因素若转为明朗,全球经济将加速成长,制造业景气灯号可能亮出久违的绿灯.

--内政部营建署长叶世文昨日表示,过去10年台湾房地产平均获利8.5%,而大部分股市散户都赔钱,未来10年由于台湾超额储蓄仍多,研判房贷利率不会超过2%,若产业没有大幅创新,钱无法被引导到实体投资,最后一定会进到房地产市场.

--金管会将建立两岸金融预警及防卫机制,并协助金融业者以更有利条件进入及开拓大陆市场.金管会官员表示,随着两岸银行监理平台建立及双方金融机构互设据点,未来将会与大陆银监会交换相关监理讯息,防范金融弊端扩大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.