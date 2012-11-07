《台湾报摘》--经济日报11月7日

* 头版头条:

--美国总统大选前夕,国际资金押宝欧巴马连任,昨日亚洲货币飙升,台币也终止连续三日贬值走势.对大选后国际热钱可能再度大举出笼,央行官员严阵以待,紧盯热钱流向.

* 其他:

--全球经济"贫血成长",元大宝华综合经济研究院董事长梁国源昨天说,今年是令人失望的一年,明年也将陷入高度不确定,建议理财应稳中求赚,对报酬率的期待最好"稍微保守一些".

--两岸货币清算机制正式上路后,各界高度期待台湾能比照香港模式,积极发展成为下一个人民币离岸中心.对此,大陆社科院学部委员余永定昨日表示,不要抱有太高的期望,不然会失望.

--因应景气不佳,在金管会指示下,银行公会可望放宽股票质押断头规定、企业纾困及非自愿性失业劳工房贷纾困等三大金融协助措施,延长半年到明年6月底,以协助企业融资,并减缓股市卖压.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 黄凯

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