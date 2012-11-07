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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 08:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆隔夜有一些反弹,静候美国大选结果

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* 美元/日圆在亚洲跌至79.97,在海外市场反弹至80.45

* 静候美国大选结果,奥巴马若胜出可能带动风险情绪

* 阻力位仍在80.70、周五高位80.68

* 停止单在80.70上方、80.85(周线图一目均衡云区顶部80.81)及81.00

* 在向下至约80.00再度有大量买单,停止单在79.95下方及一目均衡转换线79.96.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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