《汇市简讯》美元/日圆小跌未受安倍晋三评论影响,或受欧元/日圆拖累

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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* 美元/日圆东京盘初自80.41跌至80.24,或受欧元/日圆走势拖累
* 欧元/日圆从102.97跌至102.74,脱离纽约尾盘高点103.15
* 美元/日圆在80.00附近及下方仍有大量买盘
* 在79.95下方有停止单交错,欧元/日圆在102.00下方有大量停止单
* 自民党的安倍晋三稍早称修正日圆强势及打击通缩为首要任务 (完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
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