《汇市简讯》美元/日圆小跌未受安倍晋三评论影响,或受欧元/日圆拖累

0026GMT

* 美元/日圆东京盘初自80.41跌至80.24,或受欧元/日圆走势拖累

* 欧元/日圆从102.97跌至102.74,脱离纽约尾盘高点103.15

* 美元/日圆在80.00附近及下方仍有大量买盘

* 在79.95下方有停止单交错,欧元/日圆在102.00下方有大量停止单

* 自民党的安倍晋三稍早称修正日圆强势及打击通缩为首要任务 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]