《全球主要国家债券发行预告》--11月7日-11月14日

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透11月7日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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11/7 1800 美国 10年期公债
11/7 加拿大 五年期公债
11/7 0700 德国 40亿欧元 票息0.50%、2017年10月13日到期的债券
11/8 西班牙 政府公债
11/8 1800 美国 30年期公债
11/12 0700 德国 40亿欧元 2013年5月15日到期的六个月期国库券
11/13 意大利 2013年11月14日到期的364天期国库券
11/13 1630 美国 13周和26周期国库券
11/14 意大利 中长期公债
11/14 1630 美国 四周和52周期国库券
11/14 加拿大 两年期公债
11/14 0700 德国 50亿欧元 2014年12月12日到期的Schatz债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 戴素萍;审校 张若琪
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