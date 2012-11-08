〔专栏节选〕重视福益现象--减资、下市可能也是一条不错的路--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月8日出版的当期「老谢开讲」专栏)

证所税还没有正式上路，台股已面临七千点大关保卫战，目前台股十年均线的位置在六九二六点，换句话说，十年来股民进出股票的平均成本，大约就在七千点上下。不过这个七千点看起来有点虚，因为这是由台积电、联发科、「三电」（中华电、台湾大与远传）等支撑起来的高股价，其实很多个股价值低残，可看出台股正隐藏另一个潜在的新危机；也就是，下市或减资的价值，可能胜过继续留在资本市场里面。

**资产条件不差,股价遭低估**

我们先来看几家公司，从代号「一六」的电器类股谈起。第一家是中华电线电缆，代号一六○三，这家一九六一年成立，比台湾股票市场还老的公司，目前的股价是十．二元。华电近十年来没有一年赔钱，最好的一年二○○九年每股税后纯益（ＥＰＳ）是一．五八元；今年前三季净利二．七八六亿元，ＥＰＳ是○．九八元。华电的本业经营铝电缆、统包铝门窗及帷幕，资本额三十四．二三亿元，负债二十八．七四亿元，总资产达七十六．○九亿元；上半年每股净值十五．九四元。

华电多年未分配股息，目前净值达四十七．三五亿元，若今年ＥＰＳ一元，再拿一元现金出来配，股价会如何？更何况，华电资产雄厚，单新庄厂就有二三二一五坪土地，中坜厂也有一五一五三坪，利泽工业区有五．九万坪土地，其他零星土地还有很多，假如把资产拿出来处理，还清负债，公司创造的价值，恐怕不会只目前面额附近的股价。

第二家是在灾难中重生的声宝公司，代号一六○四。声宝大规模减资过二次，股本从一三一亿元降到五十九．一五亿元。今年前三季声宝净利五．○六亿元，ＥＰＳ○．九一元，但股价却一度跌到八．七元，到目前为止，连面额都构不上，距离上半年每股净值十四．○八元，仍相去甚远。目前声宝仍专营家电本业，业内业外都赚钱，股本五十九．一五亿元，负债四十五．九四亿元，自有资本率六三．○四％。但因声宝在○六年、○七年有大亏六十二亿元的纪录，股价无法引起市场共鸣，如今仍在票面下。

第三家是华荣电线电缆，代号一六○八。荣电目前资本额六十三．二八亿元，负债三十．九九亿元，自有资本率达七○％，每股净值十四．六四元。今年前三季荣电ＥＰＳ一．○四元，股价也只有十．六五元。荣电目前手上有一块近高雄高铁站的高楠厂土地三七二五二坪，这块地如果处理掉，可能价值超过一个股本，但前三季ＥＰＳ一．○四元的荣电，股价仍在面额附近。

第四家是宏泰电工，代号一六一二。宏泰是一家以电线电缆为主的公司，股本三十二．四亿元，负债只有六．五七亿元，自有资本率八八．五％；最难能可贵的是，宏泰在南非有一家上市公司，且每股净值达十五．四七元。今年前三季宏泰净利一．八五亿元，ＥＰＳ○．五七元；过去十年来，宏泰保持年年配息的纪录，最高一年配过一．六元现金。除年年保有获利外，宏泰电工桃园南坎厂有六九七○坪、观音厂一二一○○坪、大园厂五六○九坪土地，都正好在桃园航空城范围内，宏泰有获利，且从未有亏损纪录，但股价却仅九．四九元。

在代号「一六」的类股中，像亿泰连三季都有获利，资产条件不差，但每股只有五元左右，合机前三季ＥＰＳ○．九八元，每股净值达二十．三五元，但是股价只有十．四元。这是信手拈来，我从电器类股中，看到几家股价低残的公司。

正常情况下，我们要投资一家公司，公司开始设立，什么前景也看不到的情况下，原始投资每股成本是十元。但今天在资本市场里，很多不太差的公司，像宏泰前三季ＥＰＳ○．五七元，每股净值十五元以上，负债很少，自有资本率八八．五％，这样的公司却没有人要。

未来如果有心人慢慢吸纳这种公司的股票，进而处分资产，进行减资，减资后还可以进一步卖壳，这将是一本万利的投资。这个范例，今年福益纺织苏天财董事长，给了大家很好的示范。福益是一家老牌的纺织厂，代号一四三六。过去十年本业前景茫然，苏天财把本业愈做愈小，最后乾脆把厂房也处理掉，专心做投资；负债也降到九五○○万元，自有资本率达九六％。过去十年，福益有两次小规模的减资行动，但是今年福益进一步有了大动作。由于下一代不愿接棒，于是苏天财把桃园杨梅厂与新北土城厂处分的利益拿来减资，福益一口气减资二十七．○六亿元，减资比率八一．八五％，资本额从三十三．○六亿元减为六亿元。

**福益减资卖壳,皆大欢喜**

福益减资前，股价约在票面附近，市值三十几亿元，减完资后，股价变成五十四元左右，已经减资八一．八五％的福益市值不减反增；目前福益股本六亿元，每股净值三十四．一七元。苏天财再把五○．○○二％股权以每股五十四．三元卖给高雄陆姓建设公司老板，他个人仍保留近半股权。

苏天财这个卖壳的动作，创造了好几个赢家，一是他全身而退，而且对股东负责到底。二是股东的八一．八五％减资，等于一股几乎拿回全部的股款。也就是说，减资前十元买进福益的人，每股可退还股权八元多，且这八元多因为是减资退还股款，完全不用缴税，当股东的人可说是皆大欢喜。三是减完资，股本变成六亿元后，苏天财再把福益这个乾净的壳，用每股五十四．三元卖给高雄的陆老板，正好印证了有人辞官归故里，有人进京赶功名，大家皆大欢喜。

目前台湾的上市柜公司已超过千家，在证所税效应下，台股成交值萎缩到七百亿元以下，很多个股成交量都在百张以下，这些成交急冻的个股，上市与不上市其实差别已不大，公司上市原本为了集资，从大众身上取得更多资金，进一步扩展事业版图，但是今天很多类似华电、宏泰、荣电的例子，赚一元，股价十元，面对这种窘况，增资根本不可能，这个时候如果不进则退。像苏天财这样，第一步停止本业投资，第二步卖掉厂房，第三步获利拿来减资，第四步减资后变成乾净的壳，第五步是待价而沽，为公司找一个值得付托、可把公司经营得更好的老板，如此对股东有交代，并可全身而退。

先前，我曾经在脸书上写过「苏天财与王雪红」，我说这是两个完全不同的行业，完全没有关联的两个人，我怎么会把他们放在一起？这是在说，苏天财经营的纺织本业没有明天，于是采取消去法，把公司剩余价值全部分润给股东，对股东完全有交代。反观王雪红征战全球，一年内少了九千亿元，很多股民被送上断头台，但是王雪红集镁光灯与掌声于一身，苏天财却默默地对股东做了最完美的交代。

**本业找不到出路,纺织业处分资产牵连不大**