〔台湾汇市动态〕奥巴马胜选推升台币午后至三周高位,投机盘伺机而出

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透台北11月7日电---台币兑美元TWD=TP周三午后受美国总统奥巴马笃定连任消息影响,走高逾1角至三周高位.海外NDF外资美元卖盘积极,现汇市场见投机盘入场,尾随韩元KRW=KFTC、欧元EUR=等非美货币升势.近期29.2的心理关卡突破后,交易员料台币进一步测试29.150.
当前日高报29.160,前高在10月17日报29.142.市场认为民主党奥巴马当选后宽松货币政策有望持续,但台湾央行防守心态仍令市场谨慎.
美国主要电视网络报导称,现任总统奥巴马周二赢得连任,经过漫长激烈的选战最终击败共和党候选人罗姆尼.
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交易员观察市场的最新动态:
* 韩元兑美元领先走扬,有利台币走势
* 海外NDF美元/台币各天期折价明显扩大
* 外资、本地及银行间美元卖盘均出现
* 市场仍警戒央行干预
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交易员预测今日交易区间:
* 29.150-29.250
本地时间14:26最新报价:
* 台币/美元TAIFX1升1.15角报29.160.
* 当前区间为29.160-29.280.(完)
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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