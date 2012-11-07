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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 14:35 BJT

〔台湾汇市动态〕奥巴马胜选推升台币午后至三周高位,投机盘伺机而出

路透台北11月7日电---台币兑美元TWD=TP周三午后受美国总统奥巴马笃定连任消息影响,走高逾1角至三周高位.海外NDF外资美元卖盘积极,现汇市场见投机盘入场,尾随韩元KRW=KFTC、欧元EUR=等非美货币升势.近期29.2的心理关卡突破后,交易员料台币进一步测试29.150.

当前日高报29.160,前高在10月17日报29.142.市场认为民主党奥巴马当选后宽松货币政策有望持续,但台湾央行防守心态仍令市场谨慎.

美国主要电视网络报导称,现任总统奥巴马周二赢得连任,经过漫长激烈的选战最终击败共和党候选人罗姆尼.

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交易员观察市场的最新动态:

* 韩元兑美元领先走扬,有利台币走势

* 海外NDF美元/台币各天期折价明显扩大

* 外资、本地及银行间美元卖盘均出现

* 市场仍警戒央行干预

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* 环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

* 环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

交易员预测今日交易区间:

* 29.150-29.250

本地时间14:26最新报价:

* 台币/美元TAIFX1升1.15角报29.160.

* 当前区间为29.160-29.280.(完)

--记者 林妙容; 审校 杨淑祯

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