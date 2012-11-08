〔专栏节选〕肥缺是公银整并的绊脚石--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月8日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

在台湾，银行整并一直是假议题。最早启动的整并，是以公股银行出售给民营银行的模式为基础，期待透过更专业的机制，管理、监督庞大的资产负债，结果却因沾染上贪污的色彩而告终。较近期的构想，则仅止于公股银行间的整合，但即使如此，至今也已无声无息，想来恐怕也胎死腹中。

一位愤世嫉俗的友人就说，这是因为政府高官把公股银行当成退下公职转任的肥缺；这么好的位置，怎可轻易让它民营化。

我所指的民营银行可对资产负债提供较专业的监督，并非暗示公股银行不够专业，甚至我还认为许多公股银行员工经验丰富、素质又高；但问题不在此，而是在于制度上的设计。

试想，公股银行董事长每隔几年就要换人，当公股银行员工，甚至任何国营事业的员工，每隔几年就要面对一位刚从政府高官职务退下转任的董事长时，他们很快就会学到，自身职位的巩固及升迁，与是否能为公司创造最大的营收、提供客户最佳的服务，或向高阶长官提出最创新的商业策略，完全无关；反而是保持低调、远离麻烦，才是生存之道。

新官上任的董事长，一定会想尽办法安插自己人在主要的职位上；任何创新想法或优异表现全都一笔勾销，既然如此，那又何必辛苦打拚呢？简单来说，在公营企业中，政治是第一优先考量，其次才是我们以为的商业绩效。

悲哀的是，只因为政府高官想要保留转任的肥缺，就让攸关台湾经济竞争力和成长力的重要银行，无法展现应有的实力。持平而论，这并非公股银行和其他国营企业绩效不彰的唯一障碍，工会也是一大阻力；为了保障少数人职位，而牺牲了台湾的竞争力。

进一步来说，为了保障这些不称职的人，让更多台湾企业无法发挥应有的经营绩效，甚或陷入经营困境，进而导致更多的无薪假和失业人口。

更重要的是，由于中国信用紧缩，台商越来越仰赖台湾的银行提供融资，但因两岸金融法规复杂，这些银行必须更具创新力，并积极引导企业创新。

民营银行是当年推动创新消费性金融服务的先驱，如今台湾的内需消费也得由它们来刺激，并协助加强台湾零售业者在中国的竞争优势。因此，现在正是再度鼓励民营银行购并公股银行的时机。尤其中国银行即将进军台湾，这是让台湾的银行能在激烈竞争中脱颖而出的正确道路，并为日趋国际化的台湾企业，提供更全面的服务。

台湾法律规定，政府官员退休后，不得在原先所管辖产业内的民营公司任职，即所谓的「旋转门条款」。因为官员若在卸任后任职其所监督的银行，可能会发生利益冲突。

如果这个规范合理，但官员为了官股银行的肥缺，而阻挠或推迟银行合并，这种「利益冲突」所造成的伤害岂不更大？(完)

--整理 董永年; 审校 张喜良

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.