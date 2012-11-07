《独家新闻》亚马逊与苹果间电子书订价争端,欧盟料作出有利前者判决

* 欧盟将接受苹果及出版公司的退让--消息人士

* 评论家称当前的制度让苹果免于受到削价竞争

记者 Foo Yun Chee

路透布鲁塞尔11月6日电---两名消息人士周二表示,欧盟监管机构将接受苹果(AAPL.O)及四家出版商的提议,从而终止对电子书价格的反垄断调查,这将放宽对网路零售商亚马逊(AMZN.O)的价格限制.

此一决定将会让亚马逊获得胜利,该公司试图在这迅速成长的市场中以较对手低的价格出售电子书,而出版业者则是希望电子书将提升营收及扩大客户数量.

与苹果合作的电子书出版商及经销商Smashwords创办人Mark Coker表示,"在面临多年的法律诉讼及不确定性后,我可以理解为何部分人士决定放弃抗辩而忍痛接受."

"这当然是亚马逊的又一次胜利,"他补充道,"我还没有见到最后的和解条款,但我的初步反应是这将会对出版商设下多重限制,在业者需要更具灵活应变时被绑手绑脚."

一名欧盟执委会发言人士表示,调查尚未完成.亚马逊及苹果则是拒绝评论.

9月时,苹果和多家出版商提议让零售商有两年的时间可以设定价格或折扣,同时提议中止"最优惠待遇"合约五年.

这类合约让多家出版商无法与竞争零售商签定协议,以较苹果更为低廉价格出售电子书,相关出版商包括Simon & Schuster (CBS.N)、新闻集团(NWSA.O)旗下的HarperCollins、Lagardere SCA(LAGA.PA)的Hachette

Livre、以及德国公司Macmillan的所有人Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck.

评论者称,这些协议让亚马逊及其他零售商无法与苹果进行价格竞争,导致欧盟执委会于去年12月展开调查.

Pearson Plc(PSON.L)旗下的Penguin虽然也遭调查,但未加入上述提议.

欧盟反垄断主管机构已于9月要求竞争对手及消费者对上述提议作出评论,其尚未要求更多退让.

消息人士周二表示,"欧盟执委会可能接受提议,并于下个月宣布决议."(完)