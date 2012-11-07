《外汇专栏》美国大选之际作多加元作空日圆或许有利可图

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 戴素萍

路透伦敦11月6日电---打算利用周二美国大选来操作的交易员,不妨考虑买进加元兑日圆CADJPY=R.

无论是谁胜选,这样的交易都可能有利可图.

如果奥巴马连任成功,可能见到造就周五美国就业数据改善的政策能够延续下去.

10月美国非农就业报告及前几个月上修后的数据,强化了美国经济正在缓慢复原的看法.这对加拿大是利多消息,因为美国是其主要出口市场.

美国经济改善的前景给加元多头带来希望,他们认为这将对加拿大经济产生有利的连锁效应.8月时加拿大经济意外萎缩.

如果共和党总统候选人罗姆尼胜出,加元可能会应声上涨,因罗姆尼承诺在他上任第一天就要通过Keystone XL加拿大到德州的输油管线.

至于日圆,如果美国债市因选举结果而大跌,推升美债收益率(殖利率),那么美国和日本的利差扩大可能令日圆维持劣势.

对日本经济体质的担忧,加上东京当局仍不乐见日圆升值,也助长了日圆偏空的市场人气.

日本主要出口商众所皆知的问题,也给日圆带来不利的影响.

作多加元并作空日圆的操作,也可以避免在美国大选结果揭晓时直接拥有美元敞口,从而降低损失惨重的可能性.(完)