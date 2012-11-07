《外汇专栏》美国大选之际作多加元作空日圆或许有利可图

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 戴素萍
路透伦敦11月6日电---打算利用周二美国大选来操作的交易员,不妨考虑买进加元兑日圆CADJPY=R.
无论是谁胜选,这样的交易都可能有利可图.
如果奥巴马连任成功,可能见到造就周五美国就业数据改善的政策能够延续下去.
10月美国非农就业报告及前几个月上修后的数据,强化了美国经济正在缓慢复原的看法.这对加拿大是利多消息,因为美国是其主要出口市场.
美国经济改善的前景给加元多头带来希望,他们认为这将对加拿大经济产生有利的连锁效应.8月时加拿大经济意外萎缩.
如果共和党总统候选人罗姆尼胜出,加元可能会应声上涨,因罗姆尼承诺在他上任第一天就要通过Keystone XL加拿大到德州的输油管线.
至于日圆,如果美国债市因选举结果而大跌,推升美债收益率(殖利率),那么美国和日本的利差扩大可能令日圆维持劣势.
对日本经济体质的担忧,加上东京当局仍不乐见日圆升值,也助长了日圆偏空的市场人气.
日本主要出口商众所皆知的问题,也给日圆带来不利的影响.
作多加元并作空日圆的操作,也可以避免在美国大选结果揭晓时直接拥有美元敞口,从而降低损失惨重的可能性.(完)
--译文审校 程琳
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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