〔路透调查〕欧洲央行本周料维持利率不变,以免冲击最新买债计划

路透法兰克福11月6日电---欧洲央行周四料将维持利率不变,推迟调降借款成本.降息有可能削弱德拉吉标志性政策的效果.

一连串疲弱的经济数据支持降息,但降息可能会在德国引起争论,质疑在德拉吉领导下的欧洲央行变得软弱,且会钝化德拉吉最新的买债计划--直接货币交易(OMT)的作用.

上周的路透调查显示,欧洲央行料有八成的可能性维持主要指标利率在0.75%不变,但受访73位分析师中大都预期在未来几个月会降至纪录低位0.5%.

"OMT是欧洲央行最有力的工具,"前欧洲央行经济学家、现任职Berenberg Bank的Christian Schulz表示."降息可能没有太大的作用,且可能在德国再度引发关于欧洲央行是否太软弱的议论."

"如果德国政治气氛再度转向反对欧洲央行,那么OMT的宣示效果就会削弱,因为市场会担心德国对该计划的支持力度."

德拉吉上个月底罕见地拜访德国议员,为OMT计划做出辩护.这有助于阻止德国对该计划大张挞伐.

德拉吉在担任欧洲央行总裁约一年的时间里,已通过超长期贷款向金融体系挹注1兆(万亿)欧元的资金、首度调降主要利率至1%以下,并不顾德国央行的反对推出OMT计划.

野村的Nick Matthews表示,"利率决议可能是全体一致通过.我认为这会让人更加认为欧洲央行管理委员会在现阶段并不急于降息."

投资者和欧元区决策者一直敦促西班牙向欧洲纾困基金求援,好让欧洲央行根据OMT计划启动买债行动.

西班牙首相拉霍伊迄今仍避免求援,称他希望确保欧洲央行的干预将可压低西班牙的债务成本.

Matthews表示,"德拉吉真正能做的是表示'一旦所有先决条件到位,欧洲央行就可实施OMT计划'."

欧洲央行决策者坚持要由西班牙来决定是否求援.(完)