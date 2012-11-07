〔台湾金融〕美大选结果或对热钱有影响,但不至于有结构性改变--金管会

路透台北11月7日电---针对美国总统大选结果即将出炉,台湾金融监督管理委员会主委陈裕璋周三指,美国大选结果可能对热钱会有影响,但不至于有结构性改变.此外,市场关注的第三度两岸银行监理平台"俗称金银会"将讨论两岸银行预警机制.

陈裕璋今天赴立法院备询时做出以上表示.他并称,金管会已对美国大选结果影响有所研究及准备,乐观看待美国政治形势明朗后,对股市有正面帮助.

立委关心美国大选结果影响台湾出现热钱效应,"可能会有影响,但结构性改变不会很大."他说.

对于台湾银行业获利表现,陈裕璋表示,去年国银获利是2,000亿台币,今年迄9月为止,国银获利已达1,900亿台币,"今年银行获利2,200亿台币也没问题".他称,可望续创新高.

另外,第三度金银会预计将于大陆十八大会议后召开,他指出,这次金银会将会讨论两岸银行预警机制.

稍早路透报导指出,两岸银行业监理主管机关--台湾金管会及中国银监会初步预定于11月底在台湾召开第三次"金银会",讨论进一步的市场开放,以做为年底两岸经济协议(ECFA)后续"服务贸易协议"签署的蓝图之一.[ID:nST0562247](完)