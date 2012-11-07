《汇市简讯》美元/日圆挫跌,因美债收益率下跌

02590GMT * 美元/日圆挫跌,因美国总统奥巴马可望胜选令美债收益率(殖利率)下滑 * 跌破80.10之后停损单出笼,美元/日圆触及79.85 * 部分人士担心亚洲市场的反应,因美股期货下跌0.8% * 由于状况可能维持不变(量化宽松/美联储主席贝南克动向),股市的抛盘看来有些错乱 * 200日均线位置79.62料有一些支撑(完) --编译 张明钧; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=