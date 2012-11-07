〔台湾债市〕公债RP利率持稳,公司债RP利率区间低位略下移

路透台北11月7日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持稳.交易员表示,由于公债RP成交利率区间已低,区间下移空间有限,而公司债RP利率则因收益率较高,区间下移空间较大,今天区间低位略为向下修正一些.

他们指出,目前整体市场资金偏多、略显浮滥,令公司债RP成交利率区间略为下滑,区间低位成交比重也逐渐增加,原先少数成交的区间高位都消失,主要交投已向区间低位靠拢,至于公债RP利率则持稳在低档区间.

"今天钱比前几天还多,要券的人还是多!"一大型券商交易员说.

一大型票券商交易员表示,银行间隔夜拆款利率走低,调度资金很容易,凸显市场资金很宽松,下周将把公司债RP区间高位往下移半个基点,逐步让公司债RP成交利率往区间低位靠拢.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.84%,区间低位较上日往下移动.(完)