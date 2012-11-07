《台湾新债预测》华南金标售七年期次顺债,利率料落在1.45-1.50%

路透台北11月7日电---台湾大型公股金控--华南金(2880.TW)周四将招标各50亿台币的五年期无担债与七年期次顺位债.路透调查显示,得标利率预估区间中值在1.25-1.30%、1.45-1.50%.

六家接受调查的承销商对五年无担债利率看法趋于一致,但对七年次顺债则看法分歧.有人认为金控次顺债因涉及本息止付条款,若金控不赚钱,可能会暂停止付本金与利息,因此要加上风险贴水.但也有人强调,华南金因有官股背景,对投资人有一定程度保障.

承销商对七年次顺债的预估区间,最低者在1.40%,最高则在1.65%.

华南金长期发行人评等为"twA+",该批公司债将在明年1月底前交割.(完)

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