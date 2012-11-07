〔路透基点〕台湾宏全国际的36亿台币贷款案启动--RLPC

路透香港11月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,牵头行兼簿记行台湾土地银行已为宏全国际启动一项五年期36亿台币(1.23亿美元)的融资案.宏全国际为瓶盖及标签的制造商

本项贷款案包括A部分的6亿台币定期贷款,将做为资本支出;B部分的15亿台币定期贷款,将作为海外股权投资;C部分的15亿台币循环信用贷款,将做为再融资和营运资本.A部分的贷款有工厂及机械设备提供担保.

这三部分的贷款利率为较90天或180天期的二级市场商业票据利率加码70个基点,税前最低利率为1.6%.

银行受邀分以下三个档次参贷:

承贷8亿台币或以上者,可获14个基点的先付费用及簿记行头衔;

承贷4亿-7.99亿台币者,可获8个基点的先付费用及共同主办行头衔;

承贷2亿-3.99亿台币者,可获4基点的先付费用及一般参贷行头衔;

A或B部分的贷款若动用额度低于50%、或者C部分贷款动用额度低于100%时,有20基点的承诺费.

A与B部分的贷款有两年宽限期,将按季分13期等额偿还,贷款平均年限为3.5年.

财务约定条款包括:最低流动比率一倍、最高债务比率两倍、最低利息覆盖率三倍、最低有形资产净值70亿台币.

银行回覆截止期限为11月30日.

2009年6月时,借款人的子公司宏全控股签署了一笔五年期6,700万美元的融资案,该笔贷款的最高综合收益为124-125.7个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点.(完)