〔表格〕台股外资及陆资扩大买超至43亿台币,连续第四日买超

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透台北11月7日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股扩大买超至43亿台币,为连续第四天买超,累计买超金额达88.06亿;上日买超17.29亿.
三大法人今日合计买超54.72亿台币,上交易日修正后买超27.7亿台币.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
11/7 +43.00 +4.22 +7.51 +54.72
11/6 +17.29 +6.55r +3.86r +27.70r
11/5 +17.10r -2.18 +2.41r +17.32r
11/2 +10.67r -2.20 +3.25r +11.72r
11/1 -52.27 +4.94 -4.28r -51.61r
----------------------------------------------------
本月累计 +35.79 +11.32 +12.75 +59.86
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
10月 -286.77 -134.03 -27.24r -448.03r
9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
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