〔台湾汇市〕奥巴马胜选推升台币收至14个月高位,惟29元心理关卡在即

* 奥巴马成功连任推动台币价量俱扬

* 29元整数关卡或有守

* 中共十八大开幕观察中国政策走向

* 明日交投或落于29.100-29.200

路透台北11月7日电---受助美国现任总统奥巴马连任成功,台币兑美元TWD=TP紧随其他风险货币脚步,周三量价具扬,收盘升值7.5分至14个月高位,一吐此前僵滞不动的闷气.特别是午间奥巴马确定当选消息传出后,台币午后升值速度加快,盘中一度强升1.25角至29.150,才因台湾央行此前阻升阴影令交易商再度转趋谨慎.

台币交易员今日难得迎来忙碌的一天,一早奥巴马可能连任的气氛已开始蕴酿,台币随韩元KRW=小幅升值,但正式开票后罗姆尼数度领先,令交易员不敢大意,外资及银行间都见双向承作,交易量虽有所放大,但谨慎情绪仍主导早盘局面.

中午时分传来奥巴马确定连任后,午后再度开盘的台币气势如虹,外资、本地银行、外银及出口商均出现美元卖盘,一路拉升台币报价.但阻力位接近后,获利了结卖压出现,在全球经济前景仍有疑虑的情况下,许多交易商宁可落袋为安.

"在这个地方恐怕要休息一下,央行多多少少还是会买一些美元."一本地大型民营银行交易员说.

交易员指出,盘中见央行买入美元缓升,但未明显干预,加上收盘央行未逆势而为,尽管循例收回4-5分的升幅,但尾盘作价力道有所放缓,才令收盘价一举来到14个月新高.交易员也解读在升值过程中,央行将重新奉行柳树理论,干预力道或视市场推进速度有所调整.

不过临近29.000-29.100的整数关卡,交易员认为除非市场共识形成,否则在美国财政悬岸未解决、欧债疑虑重燃之际,要一股作气攻克恐有难度.今年5月2日年高29.080将是关键价位.

台币收盘29.200来到14个月新高位置,前高为去年9月8日的29.150.而日高29.150则触及三周高位,前高为10月17日报29.142.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日在外资积极作空美元引导下,早盘即率先反应奥巴马可能连任的风险资产偏好,午后美元/台币各天期的换汇点盘中折价更一路扩大,看升台币情绪浓厚,与现汇走势互相拉抬.美元/台币一个月期TWD1MNDFOR=较上日罕见大幅走低约9分,触及29.065.

交易员预估,台币明日或偏升交投,暂看29.100-29.200.而今晚美股及国际美元的表现,也将左右明日台币走势,若国际市场对非美风险货币胃纳良好,料台币将同步受益.今日领涨亚币的韩元也将成台币的指标货币.

此外,明日起中国十八大将开幕,中国领袖的相关政治谈话及人民币CNY=CFXS走势也成为市场关注焦点之一.人民币今日盘中也触及涨停高位,报6.2436.

台股.TWII今日同受益于奥巴马当选消息激励,大盘收涨0.7%报7,236.68点;外资及陆资今日扩大买超至43亿台币,为连续第四天买超,累计买超金额达88.06亿.

美国总统奥巴马周三表示,有必要做出妥协以使国家向前迈进.奥巴马甫在总统大选中击败共和党对手罗姆尼,赢得连任.[US-VOTE]

韩国韩元周三触及14个月高位,带领亚洲新兴货币走高,美国总统奥巴马胜选连任,料将维持宽松政策,这将使资金持续流入亚洲.[EMRG/SGCN]

本周重要事件尚包括周四中国十八大召开、台湾商品进出口、韩国央行会议、欧洲央行会议宣布利率决议、美国贸易收支;周五澳洲央行政策声明、美国进出口价格.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.200 29.275 29.150-29.280 29.280 7.45 4.27

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.159 29.241 29.151-29.250 29.250 3.48 2.68

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.105/-0.095 -0.040/-0.030

美元/台币六个月期 -0.265/-0.235 -0.190/-0.170

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