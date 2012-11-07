〔欧股业绩〕法国巴黎银行第三季获利优于预期,核心资本充足率提高

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透巴黎11月7日电---法国巴黎银行(BNPP.PA)第三季财报超越预期,因资本市场交易表现强劲且欧元区亏损减少,协助法巴比预定时间提早达成财务目标.
法巴周三公布,第三季获利较去年同期的5.41亿欧元成长一倍以上,达到13.2亿欧元(16.9亿美元).10位分析师的预估均值为11.8亿欧元.
法巴表示,9月底根据更为严格的巴塞尔III协议定义的核心资本充足率达到9.5%新高,比预期提早领先瑞银集团UBSN.VX及美国银行(BAC.N)等对手.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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