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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 14:57 BJT

〔欧股业绩〕法国巴黎银行第三季获利优于预期,核心资本充足率提高

路透巴黎11月7日电---法国巴黎银行(BNPP.PA)第三季财报超越预期,因资本市场交易表现强劲且欧元区亏损减少,协助法巴比预定时间提早达成财务目标.

法巴周三公布,第三季获利较去年同期的5.41亿欧元成长一倍以上,达到13.2亿欧元(16.9亿美元).10位分析师的预估均值为11.8亿欧元.

法巴表示,9月底根据更为严格的巴塞尔III协议定义的核心资本充足率达到9.5%新高,比预期提早领先瑞银集团UBSN.VX及美国银行(BAC.N)等对手.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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