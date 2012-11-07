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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数扳回盘初跌幅收平,日产劲扬

路透东京11月7日电---日本股市日经指数周三扳回盘初跌势,日产汽车(7201.T)及住友金属矿山(5713.T)大涨,因两家公司调降财测幅度小于市场预期,此外,市场亦消化美国总统奥巴马当选连任消息.

日经指数.N225收跌2.26点,或0.03%,至8,972.89点,盘中跌幅曾达0.6%.

东证股价指数.TOPX上涨0.1%,至745.71.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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