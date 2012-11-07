《综述》美国总统奥巴马连任成功,竞争对手罗姆尼承认败选

记者 Steve Holland/John Whitesides

罗姆尼致电奥巴马承认败选,在这之前,奥巴马已拿下关键的俄亥俄州,也在竞争激烈的维吉尼亚、内华达、爱荷华及科罗拉多等摇摆州胜出,让奥巴马获得的选举人票超过当选门槛的270张.