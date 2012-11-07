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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 14:41 BJT

《综述》美国总统奥巴马连任成功,竞争对手罗姆尼承认败选

* 美国总统奥巴马赢得连任

* 民主党保住参议院多数席次,共和党则保有众院多数席次

* 罗姆尼致电奥巴马承认败选

* 媒体报导称奥巴马拿下关键的俄亥俄州及维吉尼亚州

记者 Steve Holland/John Whitesides

路透华盛顿11月6日电---美国总统奥巴马周二连任成功,明显胜过共和党挑战者罗姆尼,显示奥巴马克服了外界对于他处理美国经济问题的深切质疑.

罗姆尼致电奥巴马承认败选,在这之前,奥巴马已拿下关键的俄亥俄州,也在竞争激烈的维吉尼亚、内华达、爱荷华及科罗拉多等摇摆州胜出,让奥巴马获得的选举人票超过当选门槛的270张.

"我们的国家正面临重大挑战,"罗姆尼对聚集在一波士顿会议中心的失望支持者表示."我祈祷总统能够成功地领导我们的国家."

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