《综述》美国总统奥巴马连任成功,竞争对手罗姆尼承认败选

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
* 美国总统奥巴马赢得连任
* 民主党保住参议院多数席次,共和党则保有众院多数席次
* 罗姆尼致电奥巴马承认败选
* 媒体报导称奥巴马拿下关键的俄亥俄州及维吉尼亚州
记者 Steve Holland/John Whitesides
路透华盛顿11月6日电---美国总统奥巴马周二连任成功,明显胜过共和党挑战者罗姆尼,显示奥巴马克服了外界对于他处理美国经济问题的深切质疑.
罗姆尼致电奥巴马承认败选,在这之前,奥巴马已拿下关键的俄亥俄州,也在竞争激烈的维吉尼亚、内华达、爱荷华及科罗拉多等摇摆州胜出,让奥巴马获得的选举人票超过当选门槛的270张.
"我们的国家正面临重大挑战,"罗姆尼对聚集在一波士顿会议中心的失望支持者表示."我祈祷总统能够成功地领导我们的国家."
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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