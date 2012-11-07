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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 15:34 BJT

〔标题新闻〕伊朗西北部周三上午发生规模5.5级的浅源地震--美国地质调查局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8M7305]

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