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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 19:08 BJT

〔表格〕德国9月工业生产较前月下滑1.8%,降幅大于预估

路透柏林11月7日电---德国经济部周三公布,德国9月工业生产较前月下滑1.8%,预估为下滑0.5%.8月修正为下滑0.4%.

以下为详细数据(经季节调整,括号内为前值):

工业生产 12年9月 12年8月

较上月(%) -1.8 -0.4

指数(2005年为基期) 110.9 112.9 (完)

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--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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