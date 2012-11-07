〔台湾债市〕主流券殖利率全面回跌,美国大选结果大致符合预期

路透台北11月7日电---台湾债市主流券殖利率周三全面收跌.交易员认为,美国总统大选结果盘中初步揭晓,由现任总统奥巴马连任成功,大致符合市场预期.不确定性因素去除后,主流券殖利率全面回落,台债将回归基本面、资金面影响,短线未脱低档狭幅区间盘整格局.

交易商表示,目前市场资金太浮滥,殖利率逢高买盘踊跃,上档空间受到压抑,而今天盘中传出奥巴马胜选,原先预期奥巴马连任对债市比较有利,但台债殖利率已处历史低档,所以利多反应略为钝化,101/9殖利率仅以小跌作收,料明天主要交投区间看在1.13-1.15%.

"现在台债反应利多较为疲弱、反应利空比较敏感."一大型票券交易员说.

另有寿险交易员提醒称,美国大选结果出炉的影响仍需观察稍晚美国股、债市对奥巴马胜选的反应,及后续美国民主、共和两党针对财政悬崖后续因应的协商状况.

台湾主要电信业者--台湾大哥大(3045.TW)周三公布,七年期无担保公司债以1.34%定价,低于市场预期的1.35-1.40%.[ID:nST0570633]有银行交易员对此表示,近期公司债标售利率多低于预期,显示市场待消化的资金很多,料台债殖利率逢高买盘将增温,惟殖利率已近历史低位,令短期内殖利率要大涨、大跌都很难.

台湾当地时间约莫中午,美国数个电视网络已陆续报导,尽管经济低迷且失业率高企,但现任总统奥巴马仍战胜共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney),获得连任.[ID:nSB2088665]

美国公债价格周二下跌,随着美国势均力敌的总统大选接近尾声,投资者青睐股票等风险资产,而不是公债.当日标售320亿美元公债结果不佳,凸显投资者对避险美债的情绪谨慎.美国指标10年期公债US10YT=RR跌21/32,收益率(殖利率)升至1.751%,高于周一尾盘的1.70%.收益率正迈向2.38%和纪录低位1.38%之间的一年波动区间的低端.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.63 1.1340 1.1311-1.1400 210.50

5 101/6 A01106=TWO -0.35 0.8835 0.8815-0.8840 20.00

台湾股市周三加权股价指数.TWII收涨0.7%至7,287.18点,持续守稳在7,200点以上.银行交易员表示,近期台股要大涨并不容易,仍处于相对弱势的格局,对台债没有特别的影响,但证券交易员认为,现在还是要关注台股后市表现,若台股指数能持续反弹向上,台债殖利率也有机会向上测试.

至于市场关心年底前获利实现的卖盘,多数交易员感觉到陆续调节性卖压,但截至目前力道并不大.

寿险交易员指出,年底的寿险获利实现卖压端看是否急需实现获利,但近期台币表现较为持稳,台股也未跌破7,000点,所以这次并没有感觉到寿险的获利实现压力.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5800

10 101/9 A01109=TWO 1.1340

5 101/6 A01106=TWO 0.8835

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)