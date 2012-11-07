〔欧股业绩〕慕尼黑再保提高2012年全年净利目标至30亿欧元

路透法兰克福11月7日电---全球最大再保险公司慕尼黑再保(MUVGn.DE)提高全年净利目标至约30亿欧元(38亿美元).由于投资收益大增,而且理赔金额温和,使得慕尼黑再保第三季净利超越路透调查中的最高预估值.

慕尼黑再保先前预估2012年获利为略高于25亿欧元.该公司调高后的新获利目标高出分析师预估的28.3亿欧元.

"尽管受到飓风桑迪的影响,我们仍有信心2012年的全年获利可望达到30亿欧元的区间,"首席财务长Joerg Schneider在声明稿中说.

慕尼黑再保股价在盘前交易上涨1.7%.德国绩优股指数.GDAXI上涨0.6%.

慕尼黑再保说,预计桑迪飓风所造成的损害赔偿约为5亿欧元左右.桑迪飓风上周袭击了美国东北部,造成的保险损失高达200亿美元.

另外,由于投资收益大增65%,该公司季度净利达到11.3亿欧元,远高于路透调查分析师的最高预估值8.23亿欧元.分析师平均预估为7.39亿欧元.(完)