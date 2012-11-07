〔欧股业绩〕慕尼黑再保提高2012年全年净利目标至30亿欧元

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透法兰克福11月7日电---全球最大再保险公司慕尼黑再保(MUVGn.DE)提高全年净利目标至约30亿欧元(38亿美元).由于投资收益大增,而且理赔金额温和,使得慕尼黑再保第三季净利超越路透调查中的最高预估值.
慕尼黑再保先前预估2012年获利为略高于25亿欧元.该公司调高后的新获利目标高出分析师预估的28.3亿欧元.
"尽管受到飓风桑迪的影响,我们仍有信心2012年的全年获利可望达到30亿欧元的区间,"首席财务长Joerg Schneider在声明稿中说.
慕尼黑再保股价在盘前交易上涨1.7%.德国绩优股指数.GDAXI上涨0.6%.
慕尼黑再保说,预计桑迪飓风所造成的损害赔偿约为5亿欧元左右.桑迪飓风上周袭击了美国东北部,造成的保险损失高达200亿美元.
另外,由于投资收益大增65%,该公司季度净利达到11.3亿欧元,远高于路透调查分析师的最高预估值8.23亿欧元.分析师平均预估为7.39亿欧元.(完)
--编译 李婷仪;审校 李春喜
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
路透台北2月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6亿台币。 --95甲2期11息11.25亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,335.3亿台币： 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息49.42937375亿台币： 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币