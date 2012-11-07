版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 17:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆有良好买需,但涨势料将极为缓慢

0834 GMT

* 美元/日圆受奥巴马胜选、量化宽松影响以及美债买盘等因素牵动

* 风险胃纳转好,有利于股市

* 整体向上趋势稳健,79.20是以技术面做多的关键支撑位

* 多头技术讯号显示美元/日圆可能上涨

* 美债/日债利差没有可让涨势持续的支撑位 (完)

--编译 李婷仪;审校 王洋

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐