〔台湾货币市场〕资金宽松拆出不易,一周拆款利率高档一度低见0.500%(更新版)

* 央行冲销力道有限,一周拆款利率高档下滑

* 发票量持续偏少,利率持稳

记者 董永年

路透台北11月7日电---台湾银行间短率周三大致持稳.今日存单到期量虽不大,但央行秉持"适度宽松"政策令冲销力道更有限,再加上同业与票券商资金缺口不大,使得一周拆款高位一度下滑至0.500%附近.

交易人士表示,旬初拆款市场相当安静,同业间纵然有资金缺口也不急着找钱.央行为了平衡存单的资金落点,今日似乎有少收,让资金更加宽松.

"有人出来杀价,一周拆款是自由市场,惟一的解释就是削价竞争."一大型公股银行交易员说.

一大型金融机构交易主管则称,"僧(资金)多粥(需求)少,只能继续停泊在帐上."

由于台湾央行将隔夜拆款加权平均利率视为短率的指标利率,所以通常会透过公股银行进行调控,使其利率变化有限.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日亦同.今日区间在0.295-0.490%,上日在0.295-0.500%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.54%,上日在0.388-0.51%.

**发票量持续偏少**

短票方面,票券商表示,景气不佳,企业资金需求低;股市也不好,券商不缺钱,在此情形下,发票量持续偏低.

银行交易员则指出,票少钱多的状况没有改变,观察明、后天会不会有所改善.

一大型票券商交易员称,月初发票量通常会少些,但成交利率没有继续下滑.

一个月短票成交利率区间看在0.78-0.80%,但主要交投落在0.79%附近,少数成交在0.78%.

台湾央行周三公布,今日共发行1,841.4亿台币存单,若相较存单到期金额1,935.4亿,存单发行余额减94亿.[TW/MMTCN]本周余日央行存单到期分别是周四1,119亿、周五179亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为负16亿台币;累计超额准备为23亿台币,加计前期1%的超额准备为928亿台币.

**公债RP利率持稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率持稳.交易员表示,由于公债RP成交利率区间已低,区间下移空间有限,而公司债RP利率则因收益率较高,区间下移空间较大,今天区间低位略为向下修正一些.

他们指出,目前整体市场资金偏多、略显浮滥,令公司债RP成交利率区间略为下滑,区间低位成交比重也逐渐增加,原先少数成交的区间高位都消失,主要交投已向区间低位靠拢,至于公债RP利率则持稳在低档区间.

"今天钱比前几天还多,要券的人还是多!"一大型券商交易员说.

一大型票券商交易员表示,银行间隔夜拆款利率走低,调度资金很容易,凸显市场资金很宽松,下周将把公司债RP区间高位往下移半个基点,逐步让公司债RP成交利率往区间低位靠拢.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.84%,区间低位较上日往下移动.(完)