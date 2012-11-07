〔伦敦美债〕公债价格走强,市场消化美国总统奥巴马连任消息

路透伦敦11月7日电---美国公债周三上扬,因美国总统奥巴马当选连任,对宽松货币政策的预期及美国减支问题的政治僵局,令避险债券获得支撑.

奥巴马胜选连任,但美国国会参众两院仍各由民主党及共和党掌控.

媒体对几个关键州的开票估计出炉后,美国公债开始走强,在欧洲开盘短暂小跌后,美国公债期货TYv1维持良好支撑,报133-05/32,上涨29/64.

10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR下跌6.3个基点,至1.686%但交易商表示,选举结果大致符合金融市场预期,不会引发价格趋势重大变化.

"奥巴马胜选已经反映了约85%,一切符合预期,因此现在和昨天此时水准差不多,"伦敦满地可银行美债交易员Craig Collins称.

金融市场认为选举结果有利美债,是基于两个理由.

首先,奥巴马连任后,美国联邦储备理事会(FED,美联储)货币政策可望维持宽松.

其次,美国国会朝野对峙,投资人预期解决财政悬崖的谈判将很困难.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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