〔马来西亚期市〕棕榈油期货自一个月低点回升,关注年底洪水情况

路透新加坡11月7日电---马来西亚棕榈油期货周三上涨,中止三日跌势,价格在今日稍早跌至一个月低点后,投资人逢低买进,且市场担忧年底马来西亚洪水可能损及生产.

"我听到有人对Johor地区的洪水感到担忧,也见到一些技术性买盘,"新加坡一全球大宗商品经纪商的交易员称.Johor地区产量占马来西亚整体棕榈油生产近15%.

指标1月棕榈油期货FCPOc3上涨1.1%,收报每吨2,397马币(786美元),盘中曾低见2,364马币,为10月8日以来最低.

总成交量为43,064口,远高于平常25,000口的成交量.

路透市场分析师王涛称,技术面显示,棕榈油可能弹升至每吨2,423马币,而2,377马币附近的支撑坚稳.(完)