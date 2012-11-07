〔香港个股〕鸿海集团董事长郭台铭称iPhone需求庞大,应付生产有困难

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透台北11月7日电---在市场高度揣测香港富士康国际(2038.HK)可能接手苹果(AAPL.O)iPhone生产之际,鸿海集团(2317.TW)董事长郭台铭周三指出,iPhone需求大,现有生产无法全数应付,但他拒绝评论富士康国际是否加入生产.
在被问及iPhone生产时,郭台铭向记者表示,"iPhone不容易作,需求很大,(我们)远远达不到需求."
但他也拒绝说明富士康是否将生产iPhone.
稍早花旗集团一篇报告称富士康今年将开始组装iPhone,令这家先为主要为诺基亚NOK1V.HE代工智慧型手机的公司,股价一度飙涨逾三成.[ID:nST0571045](完)
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--采访 詹颐颖; 撰写 李珊珊; 审校 林高丽
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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