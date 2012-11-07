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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 19:28 BJT

〔亚洲橡胶〕11月7日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月7日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 239.3 22 238.0 3

* 12月 240.2 17 238.8 9

* 1月 242.5 52 -- 1

* 2月 254.1 237 244.5 9

* 3月 247.5 1486 248.2 145

* 4月 249.0 6137 249.9 908

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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